За даними відомства, він командував "кадирівцями" під час штурму заводу "Азовсталь" у місті. СБУ вказала на те, що Делімханов "входить до найближчого оточення Кадирова" і прибув до окупованої частини Донецької області за його вказівкою.

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Там він очолив угруповання ворожих військ, до складу яких входили загони управління росгвардії та мвд Росії по Чеченській республіці. З лютого до травня минулого року під його командуванням кадирівці воювали проти підрозділів Сил оборони на східному фронті.

Встановлено, що загарбники брали активну участь у штурмі металургійного комбінату "Азовсталь",

– йдеться в повідомленні.

Депутат Держдуми також поширював через свій телеграм-канал відео Кадирова, на яких той виправдовує російську агресію проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Делімханову про підозру:

у пособництві у зміні меж території та державного кордону України;

у виправдовування, визнання правомірної збройної агресії Росії проти України.

Коротка біографічна довідка. Делімханову – 52 роки. У 2006 – 2007 роках він був заступником голови уряду Чечні. Двоюрідний брат Кадирова – депутат Держдуми вже трьох скликань і, звісно, член партії "Єдина Росія". З 2014 року родич Кадирова перебуває під санкціями США.

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