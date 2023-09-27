Так, правоохоронці зібрали доказову базу на колаборанта Валентина Рибіна. Зараз він очолює "організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області Росії".

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СБУ взялася за ексадвоката Медведчука і Шарія

Як стало відомо, Рибін був особистим адвокатом Медведчука та Шарія, які підозрюються у державній зраді. На початку повномасштабного вторгнення він виїхав за межі України і вже із-за кордону написав пост у фейсбук, де закликав українців припинити спротив окупантам.

Згодом Рибін прибув до тимчасово окупованої частини Херсонської області, де влаштувався до керівного складу місцевої окупаційної адміністрації Росії.

На цій "посаді" Рибін виконує завдання терористів щодо посилення окупаційного режиму в захопленому регіоні через масове поширення кремлівської пропаганди. Крім того, колаборант увійшов до складу пропутінської партії "Єдина Росія", від якої намагався "балотуватися" до так званих "законодавчих зборів Херсонської області" восени цього року.

У межах "передвиборчої кампанії" він неодноразово виступав на підтримку агресивної політики кремля, а також агітував місцевих жителів підтримати російських окупантів,

– зазначили в СБУ.

У підсумку слідчі Служби безпеки повідомили Рибіну про підозру за статтею про колабораційну діяльність. Оскільки колаборант перебуває на тимчасово окупованій частині, наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

СБУ викрила прихильника Шарія

Нагадаємо, раніше у Хмельницькій області затримали поплічника загарбників. Місцевий житель активно агітував підтримувати збройну агресію Росії проти України та виправдовував злочини ворога.

Як першоджерело для наповнення інтернет-ресурсів зловмисник використовував ютуб-канал ворожого пропагандиста Шарія, якому Служба безпеки повідомила про підозру у державній зраді.