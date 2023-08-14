В СБУ зазначили, що за одним зі сценаріїв – окупанти планують провести псевдовибори у вересні 2023 року. Джерела 24 Каналу в правоохоронних органах назвали імена колаборантів.

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Кого викрила Служба безпеки України

Служба безпеки встановила особи 15 колаборантів, які готують псевдовибори до місцевих окупаційних органів Росії на тимчасово захопленій частині Луганщини. Серед ворожих поплічників – керівники "виборчої комісії" псевдореспубліки на Луганщині, а також представники територіальних осередків кремлівської партії "Єдина Росія" та інших думських політичних сил,

– заявили в СБУ.

Джерела 24 Каналу в правоохоронних органах назвали імена колаборантів, які готують псевдовибори на території тимчасово окупованої Луганської області:

Олена Кравченко (1983 року народження), "голова" виборчої комісії" псевдореспубліки у Луганській області; Максим Приходько, (1978 року народження), "член" виборчої комісії" псевдореспубліки у Луганській області; Тетяна Приходько, (1972 року народження), "член" виборчої комісії"; Катерина Терещенко, (1986 року народження), "секретар" виборчої комісії"; Маріанна Скорнякова, (1990 року народження), "заступник" голови виборчої комісії"; Володимир Бабенко, (1990 року народження), "член" виборчої комісії"; Наталія Куліченко, (1972 року народження), "член" виборчої комісії"; Оксана Никитюк, (1986 року народження), "член" виборчої комісії"; Сергій Бєлов, (1983 року народження), "член" виборчої комісії"; Олена Сакура, (1968 року народження), "член" виборчої комісії"; Олександр Єрмоленко (1985 року народження), "другий секретар" луганського республіканського комітету комуністичної партії Росії"; Віталій Невеселий (1983 року народження), "керівник" Сєвєродонецького міського осередку політпартії "Новиє люді"; Максим Уваров (1980 року народження), "керівник" луганського регіонального відділення Ліберально-демократичної партії Росії"; Геннадій Тараканов, "голова" ради регіонального відділення партії "Справєдлівая Расія – за правду"; Денис Мирошниченко, "секретар" луганського відділення партії "Єдіная Расія".



Колаборанти, яким в Україні загрожує 15 років тюрми / Фото джерел 24 Каналу в правоохоронних органах

В СБУ розповіли, чим займаються колаборанти

Слідство встановило, що наразі всі 15 колаборантів безпосередньо готують майбутнє фейкове "волевиявлення". Зокрема, вони:

сформували так звані "територіальні виборчі комісії", які мають фальсифікувати "явку виборців" та підсумки "голосування";

облаштовують "виборчі дільниці", підбирають та інструктують "персонал";

проводять масштабну агітаційну кампанію на підтримку псевдовиборів.

Викривши ці факти, слідчі СБУ почали кримінальні провадження за статтею про колабораційну діяльність. Якщо їхню провину за нею доведуть, то фігурантам загрожує до 15 років тюрми.

Раніше шестеро фігурантів уже отримали від СБУ підозру за організацію та проведення псевдореферендуму на Луганщині у вересні 2022 року,

– зазначили в Службі безпеки.

Також зауважили, що викриті колаборанти перебувають на окупованій частині регіону, тож тривають комплексні заходи, щоб притягнути їх до відповідальності.

Речник СБУ Артем Дехтяренко розповів про викриття колаборантів: дивіться відео

Що відомо про псевдовибори на тимчасово окупованій Луганщині