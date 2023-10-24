Предприниматель из Закарпатья помогал России производить радиолокационные станции. Это высокотехнологичное оборудование требовалось стране-агрессорке для ее военных кораблей.

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Какую схему придумал закарпатец

Житель Закарпатья переехал в одну европейскую страну, чтобы оттуда возить оккупантам огнеупорное сырье. Она нужна россиянам, чтобы производить радиолокационные комплексы для своего флота.

Предатель делал вид, что якобы перевозил сырье для заказчиков с Ближнего Востока. А на самом деле закарпатец переправлял ее через Беларусь покупателям в Россию и временно оккупированный Крым. Чтобы замаскировать свою схему, он вносил ложные сведения в международные товарно-транспортные накладные.

Среди его заказчиков были представители Нижнелипецкого металлургического комбината – одного из самых крупных предприятий черной металлургии государства-террориста. Там из этого сырья производили сплавы, которые затем отправляли компании "Изумруд", производящей радиолокационное оборудование для российских военных кораблей.

К слову, российская компания "Изумруд" находится под санкциями.

Для перевозки оптовых партий сырья делец использовал грузовики собственного автотранспортного предприятия на территории ЕС. Таким образом, злоумышленник поставил в Россию несколько партий сырья более чем на 12 миллионов в гривневом эквиваленте.

– говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ провели обыски в его офисных помещениях в Закарпатье. Там они нашли финансово-хозяйственную документацию со сделками.

Кадры с места проведения обысков / Фото СБУ



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