Полем его "работы" были даны о "Гвардии наступления" МВД Украины, в том числе россиян интересовала информация о местах базирования отрядов быстрого реагирования 4-й штурмовой бригады оперативного назначения "Рубеж".

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По указанию российской военной разведки он собирал разведданные о дислокации и перемещении боевых подразделений "Гвардии наступления" МВД Украины,

– сообщили в СБУ.



СБУ разоблачила и задержала предателя / Фото СБУ

Россия завербовала мужчину еще до его мобилизации

По данным СБУ, разведданные требовались оккупантам для подготовки и осуществления прицельных воздушных ударов по украинским объектам с применением ракет и дронов-камикадзе.

Вражеским приспешником оказался местный житель, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству еще до его мобилизации в ряды украинского войска. В поле зрения российских спецслужб он попал как активный пользователь сетевых интернет-игр, где периодически публиковал свои антиукраинские комментарии.

Какую работу выполнял предатель

К выполнению "заданий" он приступил после его призыва в одну из воинских частей Нацгвардии. Сбор разведданных осуществлял в период, когда он был привлечен к охране местоположения военной техники, вооружения и боеприпасов Сил обороны.

Полученные данные передавал россиянам через мессенджер в виде мультимедиа с электронными координатами украинских объектов.



Общался предатель с россиянами в мессенджере / Фото СБУ

"Крот" передаёт точные координаты врагу / Фото СБУ

Во время обысков у мужчины правоохранители изъяли мобильный телефон, который он использовал для переписки с агрессором. СБУ задокументировала подрывную деятельность фигуранта и задержала его на территории одной из воинских частей Нацгвардии.