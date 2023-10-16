В Украине проходит 10 лет после событий на Майдане Независимости в Киеве. Расследование преступлений продолжается до сих пор.

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Новые подозреваемые по делам Майдана

СБУ и ГБР сообщили о подозрениях служащим российской ФСБ. Среди них:

генерал армии Виктор Золотов – бывший руководитель службы безопасности президента России, заместитель главнокомандующего внутренними войсками (в настоящее время – директор федеральной службы войск национальной гвардии);

генерал-полковник Алексей Седов – начальник 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ;

генерал-лейтенант Алексей Жало – заместитель начальника 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ – начальник управления защиты конституционного устройства;

генерал-майор Сергей Егоров – первый заместитель начальника управления по защите конституционного устройства 2 службы ФСБ;

генерал-майор Владимир Павлик – первый заместитель начальника Департамента оперативной информации 5 Службы (оперативной информации и международных связей) ФСБ;

генерал-майор Андрей Яценко – бывший сотрудник 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ, сейчас – заместитель начальника управления ФСБ в Москве.

Российские представители ФСБ обвиняются в пособничестве в совершении государственной измены и содействии руководству СБУ в оказании России помощи в проведении взрывной деятельности против Украины.

Кроме того, подозрения в госизмене также получили бывшие глава СБУ и его первый заместитель – руководитель Антитеррористического центра и начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ времен президента-беглеца Януковича.

Представителям ФСБ сообщили о подозрениях: смотрите видео

Что установили следователи

По данным расследования, сотрудники ФСБ способствовали тогдашнему руководству СБУ в подрыве суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности. Следователи также установили, что чиновники времен Януковича по указанию российских кураторов разжигали вражду и ненависть в украинском обществе.

В начале Революции Достоинства в Украину прибыла делегация из 20 сотрудников ФСБ. Россияне пробыли в Киеве с 13 по 15 декабря 2013 года. Тогда ФСБ вместе с представителями СБУ работали над видеоматериалами и публикациями, которые создавали негативный образ участников "Евромайдана" и представителей оппозиционных сил.

По заданию руководства СБУ было подготовлено 257 видеоматериалов провокационного содержания и специально создан ютуб-канал для их распространения. О размещении этих видеофайлов сотрудники СБУ отчитались перед ФСБ, отправив им ссылку на опубликованные видеозаписи. Такие действия бывшего руководства СБУ и сотрудников ФСБ нанесли ущерб информационной безопасности Украины и прекратили протестные акции из-за приостановки высшим руководством государства процесса Евроинтеграции,

– отметили в ГБР.

Чтобы скрыть свои действия, чиновники времен Януковича "задним числом" оформили документы о "приглашении" делегации ФСБ как "представителей спецслужб в рамках Комиссии по информационной безопасности при Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ". В ГБР подчеркнули, что это является доказательством подрывной деятельности ФСБ на территории Украины.