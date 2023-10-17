Полем його "роботи" були дані про "Гвардію наступу" МВС України, зокрема росіян цікавила інформація про місця базування загонів швидкого реагування 4-ї штурмової бригади оперативного призначення "Рубіж".

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За вказівкою російської воєнної розвідки він збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів "Гвардії наступу" МВС України,

– повідомили в СБУ.



СБУ викрила та затримала зрадника / Фото СБУ

Росія завербувала чоловіка ще до його мобілізації

За даними СБУ, розвіддані потрібні були окупантам для підготовки та здійснення прицільних повітряних ударів по українських об'єктах із застосуванням ракет і дронів-камікадзе.

Ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до співпраці ще до його мобілізації до лав українського війська. У поле зору російських спецслужб він потрапив як активний користувач мережевих інтернет-ігор, де він періодично публікував свої антиукраїнські коментарі.

Яку роботу виконував зрадник

До виконання "завдань" він приступив після його призову до однієї з військових частин Нацгвардії. Збір розвідданих здійснював у період, коли його залучали до охорони місць розташування військової техніки, озброєння та боєприпасів Сил оборони.

Отримані дані передавав росіянам через месенджер у вигляді медіафайлів з електронними координатами українських об'єктів.



Спілкувався зрадник з росіянами у месенджері / Фото СБУ

"Кріт" передава точні координати ворогу / Фото СБУ

Під час обшуків у чоловіка правоохоронці вилучили мобільний телефон, який він використовував для листування з агресором. СБУ задокументувала підривну діяльність фігуранта і затримали його на території однієї з військових частин Нацгвардії.