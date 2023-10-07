Також у чоловіка конфіскували майно. Про це під час брифінгу розповів очільник прокуратури Запорізької області Сергій Спільник, повідомляє 24 Канал.

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Зрадника засудили до довічного ув'язнення

Спільник розповів, що про підозру в злочинах проти основ національної безпеки України на Запоріжжі повідомили 94 особам. До суду скерували 95 обвинувальних актів щодо 101 підозрюваного, з яких:

12 – за фактами державної зради,

75 – колабораційна діяльність,

3 – з ознаками пособництва державі-агресору,

2 – поширення інформації про дислокацію військової техніки,

2 – глорифікація учасників збройної агресії Росії проти України.

Вирок винесли 26 особам. Зокрема, у вересні до довічного ув'язнення з конфіскацією всього майна засудили 37-річного мешканця міста Запоріжжя, працівника оборонного підприємства "Іскра".

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За інформацією слідства, він протягом березня-жовтня 2022 року здійснював збір інформації щодо дислокації військової техніки та передавав її ворогу. Окупанти ж використовували її під час обстрілів.

Це перший такий вирок по всій Україні (за статтею про державну зраду – 24 Канал), коли людина отримала довічне ув'язнення з конфіскацією всього майна. Я вважаю, що це справедливий вирок,

– наголосив голова Запорізької облпрокуратури.

Він додав, що від 8 до 15 років позбавлення волі отримали псевдокерівники окупованих територій Мелітополя, Мелітопольського району, Василівки, Михайлівки та Розівки.

"Також засуджено до 5 років зрадника, який організував збір коштів на придбання 22 безпілотників для агресора, які потім використовувалися проти наших громадян, наших Збройних Сил", – повідомив Спільник.

Своєю чергою, керівників окупаційних органів поліції Енергодара, Мелітополя та Кам'янки-Дніпровської засудили до 15 років.

Важливо! За українським законодавством, державні зрадники можуть отримати від 12 років у в'язниці до довічного ув'язнення із конфіскацією всього майна.