Також у чоловіка конфіскували майно. Про це під час брифінгу розповів очільник прокуратури Запорізької області Сергій Спільник, повідомляє 24 Канал.
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Зрадника засудили до довічного ув'язнення
Спільник розповів, що про підозру в злочинах проти основ національної безпеки України на Запоріжжі повідомили 94 особам. До суду скерували 95 обвинувальних актів щодо 101 підозрюваного, з яких:
- 12 – за фактами державної зради,
- 75 – колабораційна діяльність,
- 3 – з ознаками пособництва державі-агресору,
- 2 – поширення інформації про дислокацію військової техніки,
- 2 – глорифікація учасників збройної агресії Росії проти України.
Вирок винесли 26 особам. Зокрема, у вересні до довічного ув'язнення з конфіскацією всього майна засудили 37-річного мешканця міста Запоріжжя, працівника оборонного підприємства "Іскра".
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За інформацією слідства, він протягом березня-жовтня 2022 року здійснював збір інформації щодо дислокації військової техніки та передавав її ворогу. Окупанти ж використовували її під час обстрілів.
Це перший такий вирок по всій Україні (за статтею про державну зраду – 24 Канал), коли людина отримала довічне ув'язнення з конфіскацією всього майна. Я вважаю, що це справедливий вирок,
– наголосив голова Запорізької облпрокуратури.
Він додав, що від 8 до 15 років позбавлення волі отримали псевдокерівники окупованих територій Мелітополя, Мелітопольського району, Василівки, Михайлівки та Розівки.
"Також засуджено до 5 років зрадника, який організував збір коштів на придбання 22 безпілотників для агресора, які потім використовувалися проти наших громадян, наших Збройних Сил", – повідомив Спільник.
Своєю чергою, керівників окупаційних органів поліції Енергодара, Мелітополя та Кам'янки-Дніпровської засудили до 15 років.