Зранку 5 жовтня 2022 року російський диктатор Владімір Путін підписав документи про "включення до складу Росії" чотирьох українських областей: Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської. З того дня у російському реєстрі поступово почали з’являтися відомості про окупаційні органи влади. Завдяки цьому NGL.media ідентифікували 1816 представників окупаційної влади – від поліції чи судів до шкіл і комунальних підприємств.

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Скільки українців працюють на ворога на окупованих територіях

Абсолютна більшість з представників окупаційної влади виявилась колабораціоністами – громадянами України, які пішли на службу до росіян. Загалом їх 1 579, або майже 87%.

Попри очевидну недовіру до місцевих, росіяни не можуть заповнити усі керівні посади своїми співвітчизниками з Тамбова чи Рязані – тому серед майже двох тисяч керівників різних установ на окупованій території 87% складають українці. Усі вони, щоб отримати чи зберегти за собою бажану посаду свідомо пішли на співпрацю з ворогом і стали колаборантами,

– мовиться у дослідженні.

У яких структурах зрадників найбільше

NGL.media зауважили, що найбільше колаборантів у соціальних сферах чи органах з доволі вузькими повноваженнями – саме колаборанти керують абсолютно всіма комітетами земельних ресурсів так званої "ДНР". У їхні обв'язки входить: розробка проєктів землеустрою, реєстрація прав власності на землю, її оцінка та ведення кадастрової карти.

Також переважно колаборанти керують 97% пенсійних фондів, управлінь соцстраху та соцзахисту й місцевими центрами зайнятості на окупованих територіях.

Загалом українські громадяни очолили більш ніж тисячу окупаційних муніципальних структур – тут їхня частка сягає майже 95%. Місцевими гауляйтерами стали як колишні сільські та районні голови, депутати і чиновники, так і люди, які раніше не мали жодної ваги у місцевих громадах – масажистки, таксисти, торговці самогоном та навіть колишні ув'язнені.

Багато українців є й в окупаційній сфері освіти. Аналітики зауважили, що у школах і дитсадках на захоплених територіях переважно колишні українські вчителі вчать дітей "правильно любити Росію". А зарплату в управліннях і відділах освіти їм нараховують ті ж самі службовці, що й до окупації.

Велика кількість зрадників у поліції. Так, 87% місцевих відділків поліції очолюють саме українці, які раніше теж переважно працювали поліцейськими. Колонії, тюрми і слідчі ізолятори теж очолюють переважно колаборанти – вихідці з української пенітенціарної системи, таких майже 80%.

Ще один великий осередок колаборантів – різні "казачі" організації в окупованому Криму. З 44 тих, що діють наразі, 43-ма керують колишні власники українських паспортів. Важливо зазначити, що формально "казачі товариства" – це не органи державної влади, а об'єднання громадян. Але вони мають повноваження охорони громадського порядку, державних і муніципальних об’єктів, а також – військовий вишкіл своїх членів.



Українці та росіяни в окупаційних структурах / NGL.media

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