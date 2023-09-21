Йдеться про сумський завод, який постачав до Росії продукцію стратегічного значення, яку ворог використовував в атомній та нафтогазовій галузях. Йдеться про помпове обладнання.

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Підприємство з Сум співпрацювало з Росією

Служба безпеки України у рамках слідчих дій з'ясувала, що керівники заводу у Сумах після початку повномасштабної війни створило спеціальну схему для постачання вище згаданої продукції російській стороні в обхід санкційним обмеженням. Для реалізації цього плану вони залучили кілька комерційних структур з Європи та Азії, які знаходяться під їхнім контролем. Вони купували обладнання нібито для себе, а по факту переправляли це до Росії.

Це підприємство входить до структури російської фінансово-промислової групи ГМС, яка є однією з найбільших "донорів" бюджету Росії. У результаті слідчих дій заарештовано статутний капітал, нерухоме та рухоме майно українського заводу на загальну суму майже 365 мільйонів гривень,

– йдеться у пресрелізі СБУ.

Ба більше, помпове обладнання українського виробництва також переправляли до двох країн Азії. Там його використовували для будівництва атомних електростанцій під керівництвом Росатому.

Важливо! За даними "Економічної правди", йдеться про сумський завод імені Фрунзе.

Що варто знати про ГМС Груп:

Крім українського заводу до складу входять підприємства з Росії, Білорусі, Казахстану, Німеччини;

Бенефіціаром є громадяни Росії;

Цей холдинг підконтрольний Росії.

Українським правоохоронцям вдалося з'ясувати імена осіб, які були залучені до процесу переговорів з російською стороною. Наразі на денній повістці питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Розслідування, до якого також залучені Національна поліція за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, триває, а фігурантам справи загрожує до 10 років ув'язнення.