Алкоголь – товар №1 для росіян
Як свідчать дані російського Forbes, найбільш успішним ритейлером на території окупантів стала група "Мєркурій Ритейл Холдинг", власниками якої є Сергєй Студенніков, Ігорь Кєсаєв та Сєргей Кацієв. Холдинг володіє мережами алкомаркетів "Красное&Белое" та "Бристоль".
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У 2022 році прибутки ритейлера перевищили 48 мільярдів рублів. Алкогольна група випередила найбільші роздрібні мережі на території росіян – "Перекресток", "Пятерочка" і "Магніт".
Цікаво, що виторг алкогольного ритейлера більш ніж вдвічі менший за мережі супермаркетів. Різниця прибутку зумовлена більшою маржею алкогольних виробів. Також свою роль зіграло збільшення споживання алкоголю серед росіян.