Результат від санкцій не такий, як очікували

Олена Лапенко, експертка проєктів DiXi Group, у коментарі 24 Каналу повідомляє, що перед тим як ввести санкції і Євросоюз, і США, як і інші наші союзники, зважують, для кого прийняте рішення принесе більше шкоди та збитків.

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А зі слів економіста Олега Пендзина, якими він поділився з 24 Каналом ще раніше, є такі галузі, які й досі залишаються без обмежень і приносять Росії чимало коштів у бюджет.

Нагадуємо, що видатки з російського бюджету-2023 на оборону складають 40%. Також третина – йде на армію – близько 140 мільярдів доларів, або 9,4 трильйона рублів.

Відтак Лапенко зазначає, що частка "Росатому" на міжнародному ринку будівництва АЕС, постачання ядерного палива та збагачення урану дуже значна.

Олена Лапенко Експертка проєктів DiXi Group Кілька країн Європи мають значну залежність від "Росатому". Перш за все це країни, які експлуатують реактори типу ВВЕР, які використовують російське ядерне паливо – Словаччина, Чехія, Болгарія. Угорщину тут варто згадувати окремо, бо там не тільки експлуатуються енергоблоки, побудовані за радянських часів, але й запущено будівництво нової черги АЕС "Пакш".

Але крім постачання ядерного палива, країна-агресорка має значну частку на світовому ринку збагаченого урану – до 45%. Таким чином від російського постачання збагаченого урану залежить не тільки Європа, де Росія має частку 30%, але й США – у 2022 році чверть збагаченого урану для ядерних реакторів постачались саме з Росії.

Де санкції на російську ядерну галузь

На погляд DiXi Group, будівництво АЕС закордоном для Росії – це політика, а не бізнес. Навіть якщо "Росатом" дійсно заробляє гроші, то дохід від будівництва АЕС та постачання ядерного палива непорівнянний з нафтогазовими доходами.

Усіх підприємств "Росатому" є 360. Йдеться про науково-дослідні організації, атомний криголамний флот, а також підприємства ядерного збройного комплексу, якими росіяни від початку повномасштабного вторгнення "полюбляють" шантажувати весь світ.

Станом на сьогодні портфель закордонних замовлень холдингу включає 33 блоки на різних стадіях реалізації. Водночас серед країн з якими продовжується співпраця щодо реалізації атомних блоків досі залишаються:

Туреччина, місто Мерсін – АЕС "Аккую",

Індія, поблизу міста Куданкулам – АЕС "Куданкулам",

Угорщина, біля міста Пакш – АЕС "Пакш-2" тощо.

Втім і не дивно, за даними дослідження Nature Energy до переліку країн з високим рівнем залежності потрапили дві європейські країни, серед яких є Угорщина. А у топі найбільш залежних держав: Індія, Китай, Єгипет, Іран, Білорусь та Туреччина.

Не менш важливим є те, що, за словами Пендзина, 70% виробництва електричної енергії Франції виробляється завдяки ядерним електростанціям. А от ядерні відходи не залишаються на території країни, їх вивозять та ховають – в Росії. Цей договір й досі триває.

Скільки Росія заробляє завдяки "Росатому"

Цього року російські ЗМІ поширювали інформацію про те, що виторг "Росатому" за 2022 рік перевищив 1,7 трильйона рублів, а прибуток зріс на третину в порівнянні з 2021 роком.

Будуючи атомну електростанцію в Єгипті або Індії коштом кредиту з державного бюджету Росії, укладаючи договори на обслуговування обладнання, постачання палива, навчання персоналу, агресорка ставить керівництво країни в пряму залежність,

– каже Лапенко.

Цікаво! Введені проти російського банківського сектору санкції ускладнюють механізм видачі та повернення кредитів. І росіяни зараз шукають шляхи для виходу із цього кута. Наприклад, в липні керівник "Росатому" заявив, що банк БРІКС (він же Новий банк розвитку) виявив зацікавленість у фінансуванні проєктів російського атомного гіганта.

За даними дослідження "Роль "Росатома" у просуванні російського порядку денного у світі" Центру безпекових досліджень "СЕНСС", країна-агресорка фінансуючи та кредитуючи будівництво атомних електростанцій по світі, отримує вплив на дільність різних сфер на 30 – 60 років.

Відтак така діяльність "Росатому" дозволяє Росії генерувати значні доходи до федерального бюджету. Це своєю чергою допомагає продовжувати війну в Україні.

Як свідчать дані Росатому, фінансова оцінка замовлень на найближчі 10 років складає 130 – 140 мільярдів доларів. А щорічний виторг державної корпорації від експорту ядерного палива, обладнання та послуг в останні кілька років становить 9 мільярдів доларів.

Зверніть увагу! Як пише Bloomberg, продажі російського ядерного палива та технологій за кордоном у 2022 році не впали, а зросли більш ніж на 20%.

Що потрібно зробити, щоб зменшити вплив країни-агресорки

Експертка Олена Лапенко додає, що вплив "Росатому" є комплексною проблемою, бо це корпорація, яка запускає свої "мацаки" в різні сфери: від виробництва електричної енергії на АЕС до експлуатації атомного криголамного флоту. Держкорпорація продовжує експансію за відсутності санкцій.

Останнім часом "Росатом" активно купує високотехнологічні компанії, в тому числі іноземні. Наприклад, у травні цього року частка компанії в південнокорейській компанії з виробництва акумуляторів Enertech зросла з 49,16% до 98,32%,

– каже вона.

Того ж місяця було повідомлення, що "Росатом" став новим власником Туганського гірничо-збагачувального комбінату "Ільменіт", одного з найбільших виробників титану і цирконію в Росії.

А в серпні ЗМІ повідомили, що компанією було придбано Буденівське родовище урану в Казахстані.

Санкції потрібно було запровадити ще "вчора". Це мало стосуватися всіх компаній та організацій, що входять в структуру "Росатома" та які прямо не залучені в обслуговування діючих АЕС. Також всі нові компанії в структурі повинні автоматично потрапляти під ембарго.

Відтак, це дасть змогу росіянам отримувати доступ до сучасних технологій та розповсюджувати свій вплив. Вкрай важливо усунути можливість імпорту товарів подвійного призначення. Наразі "Росатом" може використовуватися як "вікно" для імпорту товарів для російської армії.

Подальші кроки повинні здійснюватися поетапно, в міру зменшення залежності від росіян в ядерній галузі. Також дуже важливо зменшити вплив Росії в МАГАТЕ. Представник країни-агресорки – Міхаіл Чудаков – очолює саме той департамент, до якого «стікається» вся інформація щодо намірів країн побудувати АЕС,

– додає експертка.

Олена Лапенко зауважує, що росіяни мають можливість першими пропонувати свої послуги з проєктування та будівництва АЕС і роблять пропозиції, від яких складно відмовитись.

Зверніть увагу! Звільнення Чудакова та заборона росіянам займати керівні посади в МАГАТЕ для обмеження доступу до важливої інформації уповільнять агресивну експансію.