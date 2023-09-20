Результат от санкций не такой, как ожидалось

Елена Лапенко, эксперт проектов DiXi Group, в комментарии 24 Каналу сообщает, что перед тем как ввести санкции и Евросоюз, и США, как и другие наши союзники, взвешивают, для кого принятое решение принесет больше вреда и ущерба.

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А по словам экономиста Олега Пендзина, которыми он поделился с 24 Каналом еще раньше, есть такие отрасли, которые до сих пор остаются без ограничений и приносят России много средств в бюджет.

Напоминаем, что расходы из российского бюджета-2023 на оборону составляют 40%. Также треть – идет на армию – около 140 миллиардов долларов, или 9,4 триллиона рублей.

Следовательно, Лапенко отмечает, что доля "Росатома" на международном рынке строительства АЭС, поставки ядерного топлива и обогащения урана очень значительна.

Елена Лапенко Эксперт проектов DiXi Group Несколько стран Европы имеют значительную зависимость от "Росатома". Прежде всего это страны эксплуатирующие реакторы типа ВВЭР, использующие российское ядерное топливо – Словакия, Чехия, Болгария. Венгрию здесь стоит упоминать отдельно, потому что там не только эксплуатируются энергоблоки, построенные в советское время, но и запущено строительство новой очереди АЭС "Пакш".

Но помимо поставки ядерного топлива страна-агрессор имеет значительную долю на мировом рынке обогащенного урана – до 45%. Таким образом, от российской поставки обогащенного урана зависит не только Европа, где Россия имеет долю 30%, но и США – в 2022 году четверть обогащенного урана для ядерных реакторов поставлялись именно из России.

Где санкции на российскую ядерную отрасль

По мнению DiXi Group, строительство АЭС за границей для России – это политика, а не бизнес. Даже если "Росатом" действительно зарабатывает деньги, то доход от строительства АЭС и поставки ядерного топлива несравним с нефтегазовыми доходами.

Всех предприятий "Росатома" 360. Речь идет о научно-исследовательских организациях, атомном ледокольном флоте, а также предприятиях ядерного вооруженного комплекса, которыми россияне с начала полномасштабного вторжения "любят" шантажировать весь мир.

По состоянию на сегодняшний день портфель зарубежных заказов холдинга включает 33 блока на разных стадиях реализации. В то же время среди стран, с которыми продолжается сотрудничество по реализации атомных блоков, до сих пор остаются:

Турция, город Мерсин – АЭС "Аккую",

Индия, вблизи города Куданкулам – АЭС "Куданкулам",

Венгрия, возле города Пакш – АЭС "Пакш-2".

Впрочем, неудивительно, по данным исследования Nature Energy, в список стран с высоким уровнем зависимости попали две европейские страны, среди которых Венгрия. А в топе наиболее зависимых государств: Индия, Китай, Египет, Иран, Беларусь и Турция.

Не менее важно то, что, по словам Пендзина, 70% производства электрической энергии Франции производится благодаря ядерным электростанциям. А вот ядерные отходы не остаются на территории страны, их вывозят и захоранивают – в России. Этот договор до сих пор продолжается.

Сколько Россия зарабатывает благодаря "Росатому"

В этом году российские СМИ распространяли информацию о том, что выручка "Росатома" за 2022 год превысила 1,7 триллиона рублей, а прибыль выросла на треть по сравнению с 2021 годом.

Строя атомную электростанцию в Египте или Индии за счет кредита из государственного бюджета России, заключая договоры на обслуживание оборудования, поставки топлива, обучение персонала, агрессор ставит руководство страны в прямую зависимость,

– говорит Лапенко.

Любопытно! Введенные против российского банковского сектора санкции усложняют механизм выдачи и возврата кредитов. И россияне сейчас ищут пути для выхода из этого тупика. К примеру, в июле руководитель "Росатома" заявил, что банк БРИКС (он же Новый банк развития) проявил заинтересованность в финансировании проектов российского атомного гиганта.

По данным исследования "Роль "Росатома" в продвижении российской повестки дня в мире" Центра исследований безопасности "СЭНСС", страна-агрессор, финансируя и кредитуя строительство атомных электростанций по миру, оказывает влияние на деятельность различных сфер на 30 – 60 лет.

Следовательно, такая деятельность "Росатома" позволяет России генерировать значительные доходы в федеральный бюджет. Это в свою очередь помогает продолжать войну в Украине.

Как свидетельствуют данные "Росатома", финансовая оценка заказов на ближайшие 10 лет составляет 130 – 140 миллиардов долларов. А ежегодная выручка государственной корпорации от экспорта ядерного топлива, оборудования и услуг в последние несколько лет составляет 9 миллиардов долларов.

Обратите внимание! Как пишет Bloomberg, продажи российского ядерного топлива и технологий за рубежом в 2022 году не упали, а выросли более чем на 20%.

Что нужно сделать, чтобы уменьшить влияние страны-агрессора

Эксперт Елена Лапенко добавляет, что влияние "Росатома" является комплексной проблемой, потому что это корпорация, которая запускает свои "щупальца" в разные сферы: от производства электрической энергии на АЭС до эксплуатации атомного ледокольного флота. Госкорпорация продолжает экспансию при отсутствии санкций.

В последнее время "Росатом" активно покупает высокотехнологичные компании, в том числе иностранные. К примеру, в мае этого года доля компании в южнокорейской компании по производству аккумуляторов Enertech выросла с 49,16% до 98,32%,

– говорит она.

В том же месяце было сообщение, что "Росатом" стал новым владельцем Туганского горно-обогатительного комбината "Ильменит", одного из крупнейших производителей титана и циркония в России.

А в августе СМИ сообщили, что компанией было приобретено Буденевское месторождение урана в Казахстане.

Санкции нужно было ввести еще "вчера". Это должно касаться всех компаний и организаций, входящих в структуру "Росатома" и прямо не вовлеченных в обслуживание действующих АЭС. Также все новейшие компании в структуре обязаны автоматом попадать под эмбарго.

Это позволит россиянам получать доступ к современным технологиям и распространять свое влияние. Крайне важно устранить возможность импорта товаров двойного назначения. Пока же "Росатом" может использоваться как "окно" для импорта товаров для российской армии.

Последующие шаги должны осуществляться поэтапно, по мере уменьшения зависимости от россиян в ядерной отрасли. Также очень важно уменьшить влияние России в МАГАТЭ. Представитель страны-агрессора – Михаил Чудаков – возглавляет именно тот департамент, в который "стекается" вся информация о намерениях стран построить АЭС,

– добавляет эксперт.

Елена Лапенко отмечает, что россияне могут первыми предлагать свои услуги по проектированию и строительству АЭС и делают предложения, от которых сложно отказаться.

Обратите внимание! Увольнение Чудакова и запрет россиянам занимать руководящие должности в МАГАТЭ для ограничения доступа к важной информации замедлят агрессивную экспансию.