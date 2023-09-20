Алкоголь – товар №1 для россиян
Как свидетельствуют данные российского Forbes, наиболее успешным ритейлером на территории окупантов стала группа "Меркурий Ритейл Холдинг", владельцами которой являются Сергей Студенников, Игорь Кесаев и Сергей Кациев. Холдинг владеет сетями алкомаркетов "Красное&Белое" и "Бристоль".
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В 2022 году доходы ритейлера превысили 48 миллиардов рублей. Алкогольная группа опередила крупнейшие розничные сети на территории россиян – "Перекресток", "Пятерочка" и "Магнит".
Интересно, что выручка алкогольного ритейлера более чем вдвое меньше сети супермаркетов. Разница прибыли обусловлена большей маржой алкогольных изделий. Также свою роль сыграло увеличение употребления алкоголя среди россиян.