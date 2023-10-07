Также у мужчины конфисковали имущество. Об этом во время брифинга рассказал глава прокуратуры Запорожской области Сергей Спильнык, сообщает 24 Канал.

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Предателя приговорили к пожизненному заключению

Спильнык рассказал, что о подозрении в преступлениях против основ национальной безопасности Украины на Запорожье сообщили 94 лицам. В суд направили 95 обвинительных актов в отношении 101 подозреваемого, из которых:

12 – по фактам государственной измены,

75 – коллаборационная деятельность,

3 – с признаками пособничества государству-агрессору,

2 – распространение информации о дислокации военной техники,

2 – глорификация участников вооруженной агрессии России против Украины.

Приговор вынесли 26 лицам. В частности, в сентябре к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества осудили 37-летнего жителя города Запорожья, работника оборонного предприятия "Искра".

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По информации следствия, он в течение марта-октября 2022 года осуществлял сбор информации о дислокации военной техники и передавал ее врагу. Оккупанты же использовали ее при обстрелах.

Это первый такой приговор по всей Украине (по статье о государственной измене – 24 Канал), когда человек получил пожизненное заключение с конфискацией всего имущества. Я считаю, что это справедливый приговор,

– подчеркнул председатель Запорожской облпрокуратуры.

Он добавил, что от 8 до 15 лет лишения свободы получили псевдоруководители оккупированных территорий Мелитополя, Мелитопольского района, Васильевки, Михайловки и Розовки.

"Также приговорен к 5 годам изменник, который организовал сбор средств на приобретение 22 беспилотников для агрессора, которые затем использовались против наших граждан, наших Вооруженных Сил", – сообщил Спильнык.

В свою очередь руководителей оккупационных органов полиции Энергодара, Мелитополя и Каменки-Днепровской приговорили к 15 годам.

Важно! По украинскому законодательству государственные изменники могут получить от 12 лет в тюрьме до пожизненного заключения с конфискацией всего имущества.