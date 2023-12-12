За возможность пересечь границу они заплатили 12 тысяч долларов. Впрочем, люди, обещавшие провести их по тайным тропам через границу, просто устроили им экскурсию по озеру.
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Незаконное пересечение границы
По словам пограничников, нарушителей задержали у границы с Молдовой.
Среди них трое были в церковных одеждах. Двое "батюшек" оказались ложными: рясами их наделил третий – действующий клирик церкви московского патриархата, ранее – протоиерей в казначействе Киево-Печерской лавры. Вся четверка пыталась незаконно пересечь границу,
– говорится в сообщении.
Те, кто должен помочь мужчинам пересечь границу, покатали их лодкой по озеру Кагал и высадили их на противоположном берегу. В общем, такая прогулка обошлась нарушителям в 4 тысячи долларов с каждого.
Пограничники Измаильского отряда составили протоколы об админнарушениях за попытку незаконного пересечения госграницы.
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