Рабочая виза дает гражданам возможность легально устроиться на любую работу в стране, входящей в ЕС. Она относится к категории долгосрочных документов и оформляется на срок от одного года до трех лет. Продолжительность срока зависит от визовой истории заявителя, характера должности, которую он планирует занимать, а также решения визовых офицеров государства, в которое он отправляется.

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Объяснение от ГПСУ

До полномасштабной войны украинцы свободно открывали рабочие визы и ездили за границу. Впрочем, такой документ не подтверждает право постоянного проживания за границей или статуса лица, не подлежащего призыву на военную службу во время мобилизации.

В настоящее время военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут свободно пересекать границу, даже если имеют рабочую визу страны Евросоюза.

Как отметили в Госпогранслужбе, согласно действующему законодательству наличие такого документа не является достаточным основанием для выезда за границу во время войны.

Визы иностранных стран, выдаваемые мужчинам – гражданам Украины, не подтверждают постоянное проживание в этих странах и не дают право на выезд военнообязанным,

– говорится в сообщении.

Мужчины, имеющие рабочую визу страны Евросоюза, смогут уехать из Украины только в том случае, если они не подлежат мобилизации во время войны и имеют право на выезд.

Кроме документов, подтверждающих личность, для подтверждения оснований пересечения государственной границы Украины необходимо также предоставить соответствующие документы. Они должны подтверждать статус лица, не подлежащего призыву на военную службу во время мобилизации и имеющего право на выезд из Украины.

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