Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Он добавил, что в Украине не все понимают, что ВСУ воюют меньшим количеством людей, чем враг, ни разу не достигнув паритета.

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Сколько еще нужно мобилизовать

Экс-командир роты батальона "Айдар" отметил, что нехватка людей – это проблема для армии, но не армия должна ее решать. Ведь армия не пойдет мобилизовывать. Она сражается теми, кто уже в нее вступил. Это проблема именно тыла, почему в армии мало людей.

По меньшей мере, полмиллиона в ближайшие полгода нужно мобилизовать и где-то до миллиона реального, а не виртуального резерва. В таком случае мы оккупантов просто вынесем,

– сказал Дикий.

Сейчас в Украине воюет миллион человек 800 тысяч ВСУ и 200 тысяч Нацгвардия и другие формирования. А у врагов на нашей территории 420 тысяч солдат, но это несравнимые цифры.

420 тысяч – это активно воюющий контингент: фронт и ближайший тыл без всей тыловой логистики, складов, транспорта, госпиталей, всех лечащихся в России раненых и резервов.

В то же время у Украины миллион – это все: фронт, северная граница, где приходится держать немало сил, учебные центры, военкоматы, госпитали, логистика, склады и транспорт.

ВСУ не могут себе такое позволить

В американской армии есть такой норматив – на одного бойца, выполняющего боевое задание, приходится 11 военнослужащих, обеспечивающих выполнение этой задачи.

Чтобы один Джон Рембо бегал и резал моджахедов, 11 других бойцов просто должны выполнить свою работу. Так это работает, такая большая машина,

– отметил экс-командир роты батальона "Айдар".

Понятно, что в Украине соотношение не 1 к 11. Мы не можем себе позволить такое в военное время, но оно тоже далеко не один к одному. Каждого бойца на передовой минимум 3 – 5 должны обеспечивать.

Все успехи мы добились меньшими силами, чем у россиян. А теперь представим, если мы хотя бы раз создадим двукратное преимущество над ними, то где они будут?

– добавил Дикий.

К чему мы пришли

В 2022 году все украинцы жили этой войной. Конечно, не каждый человек взял в руки автомат, но каждый что-то делал, и тогда Украина побеждала. А вот в 2023 году украинцы расслабились.

Сейчас в обществе пошли эмоциональные качели, мол, все пропало. Вспомним, еще не прошло двух лет с момента, когда все россияне считали, что оккупируют Украину за несколько дней. Западные друзья, военные эксперты считали, что нас захватят через 2 – 3 недели. Давайте честно, большая часть украинцев считали, что если Россия будет наступать всей армией, то нас оккупируют через несколько недель.

– подчеркнул экс-командир роты батальона "Айдар".

По его словам, два года назад дискуссия была об одном – мы будем партизанить так героически, как чеченцы или так плохо как грузины. Третий вариант вообще не рассматривался.

К концу 2023 года Россия считает своим "огромным достижением", что их армия сдержала украинское наступление. Так называемая "вторая армия мира" безумно гордится тем, что не дала Вооруженным Силам Украины прорвать фронт и вынести их за поребрик,

– заметил Дикий.

Для того чтобы просто выстоять против украинских бойцов в глухой обороне, россиянам пришлось провести самую большую мобилизацию со времен Второй мировой войны. Ведь ни на одну войну ни Советский Союз, ни Россия не мобилизовывали столько людей как сейчас.

Где мы были и к чему мы пришли. Это вообще не похоже на "все пропало". Мы вообще-то с ними ролями поменялись, но надо дожать и вот для этого нам очень нужна большая мобилизация,

– сказал экс-командир роты батальона "Айдар".

Украинцы немного расслабились и придумали себе мантру с верой в Вооруженные Силы. Якобы у нас есть какие-то абстрактные ВСУ, которые много лет выращивали, тренировали, вкладывали деньги и теперь они должны нас защитить. Будто ВСУ – это не такие же вчерашние гражданские, которым просто пришлось выпрыгнуть из гражданской жизни, одеть форму и идти воевать без всякой подготовки.

"От того, что мы просто сидим дома, пьем кофе, работаем, победа не приближается. Ее нужно каждый день приближать, как мы это делали в 2022 году и тогда она действительно будет приближаться", – подытожил Дикий.

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