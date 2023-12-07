Топпредставительница Минобороны Наталья Калмыкова рассказала, будут ли отличаться условия у рекрутированных и мобилизованных. В частности, будет ли отличаться денежное довольствие.
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По словам чиновницы, если военные будут находиться в одинаковых условиях – разницы не будет.
Люди, выполняющие задания на первой линии, на линии боевого столкновения, независимо от того, мобилизован ли это человек или рекрутирован, получают выплаты в размере 100 тысяч гривен в месяц в зависимости от времени выполнения заданий,
– подчеркнула Калмыкова.
Также представитель оборонного ведомства добавила, что за выполнение других боевых и специальных задач предусмотрены другие доплаты.
Что известно о рекрутинге в ВСУ
- В Минобороны уже утвердили концепцию военной кадровой политики оборонного ведомства. Вскоре состоится переход украинской армии на службу по контракту и внедрение системы рекрутинга.
- Оборонное ведомство подписало соглашение о сотрудничестве с Lobby X и Work.ua.