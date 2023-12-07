Топпредставниця Міноборони Наталія Калмикова розповіла, чи будуть відрізнятись умови у рекрутованих та мобілізованих. Зокрема, чи різнитиметься грошове забезпечення.
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За словами чиновниці, якщо військові перебуватимуть в однакових умовах – різниці не буде.
Люди, які виконують завдання на першій лінії, на лінії бойового зіткнення, незалежно від того, чи це людина мобілізована, чи рекрутована, отримують виплати у розмірі 100 тисяч гривень на місяць залежно від часу виконання завдань,
– наголосила Калмикова.
Також представниця оборонного відомства додала, що за виконання інших бойових і спеціальних завдань передбачені інші доплати.
Що відомо про рекрутинг до ЗСУ
- У Міноборони уже затвердили концепцію військової кадрової політики оборонного відомства. Невдовзі відбудеться перехід української армії на службу за контрактом та впровадження системи рекрутингу.
- Оборонне відомство підписало угоду про співпрацю з Lobby X та Work.ua.