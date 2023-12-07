Топпредставниця Міноборони Наталія Калмикова розповіла, чи будуть відрізнятись умови у рекрутованих та мобілізованих. Зокрема, чи різнитиметься грошове забезпечення.

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За словами чиновниці, якщо військові перебуватимуть в однакових умовах – різниці не буде.

Люди, які виконують завдання на першій лінії, на лінії бойового зіткнення, незалежно від того, чи це людина мобілізована, чи рекрутована, отримують виплати у розмірі 100 тисяч гривень на місяць залежно від часу виконання завдань,

– наголосила Калмикова.

Також представниця оборонного відомства додала, що за виконання інших бойових і спеціальних завдань передбачені інші доплати.

Що відомо про рекрутинг до ЗСУ