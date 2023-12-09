Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Він додав, що в Україні не всі розуміють, що ЗСУ воюють меншою кількістю людей, ніж ворог, жодного разу не досягнувши паритету.

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Скільки ще треба мобілізувати

Екскомандир роти батальйону "Айдар" зауважив, що брак людей – це проблема для армії, але не армія повинна її розв'язувати. Адже армія не піде мобілізовувати. Вона воює тими, хто вже в неї вступив. Це проблема саме тилу, чому в армії мало людей.

Щонайменше півмільйона в найближчі пів року треба мобілізувати й десь до мільйона реального, а не віртуального резерву. У такому разі ми окупантів просто винесемо,

– мовив Дикий.

Зараз в Україні воює мільйон людей – 800 тисяч ЗСУ й 200 тисяч Нацгвардія та інші формування. А у ворогів на нашій території 420 тисяч солдатів, але це непорівнянні цифри.

420 тисяч – це активно воюючий контингент: фронт і найближчий тил без всієї тилової логістики, складів, транспорту, госпіталів, всіх поранених, які лікуються в Росії, та резервів.

Водночас в України мільйон – це всі: фронт, північний кордон, де доводиться тримати чимало сил, навчальні центри, військкомати, шпиталі, бійців, які лікуються вдома, логістика, склади й транспорт.

ЗСУ не можуть собі таке дозволити

В американській армії є такий норматив – на одного бійця, який виконує бойове завдання, приходиться 11 військовослужбовців, які забезпечують виконання цього завдання.

Щоб один Джон Рембо бігав і різав моджахедів, 11 інших бійців мають просто виконати свою роботу. Так це працює, така велика машина,

– зазначив екскомандир роти батальйону "Айдар".

Зрозуміло, що в Україні співвідношення не 1 до 11. Ми не можемо собі таке дозволити в воєнний час, але воно теж далеко не один до одного. На кожного бійця на передовій мінімум 3 – 5 мають забезпечувати.

Всіх успіхів ми добились меншими силами, ніж у росіян. А тепер уявімо, якщо ми хоча б один раз створимо двократну перевагу над ними, то де вони будуть?

– додав Дикий.

До чого ми прийшли

У 2022 році всі українці жили цією війною. Звісно, не кожна людина взяла до рук автомат, але кожний щось робив й тоді Україна перемагала. А от у 2023 році українці розслабились.

Зараз у суспільстві пішли емоційні гойдалки, мовляв, все пропало. Пригадаймо, ще не пройшло двох років з моменту як всі росіяни вважали, що окупують Україну за кілька днів. Західні друзі, військові експерти вважали, що нас захоплять за 2 – 3 тижні. Давайте чесно, більша частина українців вважали, що якщо Росія наступатиме всією армією, то нас окупують за декілька тижнів,

– наголосив екскомандир роти батальйону "Айдар".

За його словами, два роки тому дискусія була про одне – ми будемо партизанити так героїчно як чеченці чи так погано як грузини. Третій варіант взагалі не розглядався.

Під кінець 2023 року Росія вважає своїм "величезним досягненням", що їхня армія стримала український наступ. Так звана "друга армія світу" шалено пишається тим, що не дала Збройним Силам України прорвати фронт й винести їх за порєбрік,

– зауважив Дикий.

Для того, щоб просто вистояти проти українських бійців у глухій обороні, росіянам довелось провести найбільшу мобілізацію з часів Другої світової війни. Адже на жодну війну ні Радянський Союз, ні Росія не мобілізовували стільки людей як зараз.

Де ми були й до чого ми прийшли. Це взагалі не схоже на "все пропало". Ми взагалі-то з ними ролями помінялись, але треба дотиснути й от для цього нам дуже потрібна велика мобілізація,

– сказав екскомандир роти батальйону "Айдар".

Українці трішки розслабились й вигадали собі мантру з вірою в Збройні Сили. Нібито в нас є якісь абстрактні ЗСУ, які дуже багато років вирощували, тренували, вкладали гроші й тепер вони мають нас захистити. Ніби ЗСУ – це не такі самі вчорашні цивільні, яким просто довелося вистрибнути з цивільного життя, одягнути форму і йти воювати без жодної підготовки.

"Від того, що ми просто сидимо вдома, п'ємо каву, працюємо, перемога не наближається. Її треба кожного дня наближати як ми це робили у 2022 році й тоді вона дійсно наближатиметься", – підсумував Дикий.

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