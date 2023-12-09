Михайло Подоляк сказав у інтерв'ю одному з українських телеканалів, що держава має себе захищати. За його словами, буде більше актуальної інформації щодо участі в бойових діях, пише 24 Канал.

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Що сказав Подоляк про повістки у спортзалах

Радник глави Офісу Президента запевнив, що мобілізація буде складною, але необхідною.

Ви хочете жити у вільній державі, де ви можете поводити себе як ви хочете, і не хочете при цьому виступати на захист цих прав, які вам подобаються. Росія, коли сюди прийде, всі ці люди будуть виглядати трохи інакше: вони не будуть ходити собі спокійно по вулицях, не будуть себе поводити так, як ніби нічого не відбувається,

– заявив Михайло Подоляк.