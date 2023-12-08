Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростував черговий фейк пропаганди Кремля. Цього разу окупанти стверджували, що в Україні буцімто незабаром мобілізують всіх жінок віком до 60 років.

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Що вигадали окупанти цього разу

Кремлівські пропагандисти заявили, що українське ТБ нібито готує українок до тотального загону у військкомати. Російські телеграм-канали розганяли фейк про те, що нібито всі громадянки України, яким менше ніж 60 років, повинні стати на військових облік.

У ТЦК начебто повинні були піти жінки найрізноманітніших спеціальностей. Росіяни як приклад наводили касирок, юристок, менеджерок та навіть бібліотекарок. При цьому загарбники супроводжували свої дописи українським телевізійним сюжетом.

Що було насправді

У грудні 2021 року на ICTV дійсно виходив сюжет про постановку громадянок України на військовий облік. Тоді Міноборони України затвердило перелік професій, представниці яких мають бути поставлені на військовий облік. Мовилось якраз про жінок віком 18 – 60 років. Однак цей сюжет застарів.

Згодом взяття жінок на облік відтермінували – зараз стати на облік зобовʼязані лише медикині. Жінки будь-яких інших професій можуть стати на облік у ТЦК добровільно,

– наголошується у повідомленні.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зауважили, що постановка жінки на військовий облік не означає її відправку на фронт. Держава просто хоче зрозуміти, який ресурс є в медичній галузі.

Росіяни часто поширюють фейки про мобілізацію