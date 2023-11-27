Звернули увагу на нього читачі Центру стратегічних комунікацій. Йому у бот надіслали цей фейк. Відтак, Центр взявся пояснювати, чому це повідомлення не має нічого спільного з реальністю.

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Скасування воєнного стану – брехня

У Центрі наголосили, що повідомлення про скасування воєнного стану та мобілізації у 10 областях задля підйому економіки – брехня. Звернули увагу, що з ним поширюють ролик, який буцімто є фрагментом сюжету телеканалу ICTV. І він активно гуляє тіктоком.

Зауважили, що відповідний допис опублікував акаунт, у якого на аватарі логотип ICTV. Таким чином прагнуть зробити все для того, щоб здавалося, що поширюється правдива інформація. Але правда така: сторінка підроблена та не має нічого спільного з телеканалом.

Шахраї заморочилися, створюючи фейкове відео. Для цього використали відеозвернення Зеленського від 23 листопада. У ньому глава держави говорить про нові санкційні рішення. Натомість про скасування воєнного стану немає жодного слова. Відповідну "заяву", кажуть у центрі, зловмисники наклали поверх оригінального відеоматеріалу.

Але і це ще не все. Наприкінці ролика нам показують ведучого ICTV. Він буцімто закликає перейти за посиланням, щоб отримати інформацію, в яких саме областях скасують воєнний стан. Власне, цей текст теж озвучений поверх оригінального відео. А от посилання, кажуть у Центрі, веде на сумнівний телеграм-канал.

Тим часом ми нагадаємо, що воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили. Відповідну ініціативу подав Володимир Зеленський. Тож, з 16 листопада 2023 року їхню дію продовжили ще на 90 днів – до 14 лютого 2024 року.

Зауважимо, що закони №10211 та 10212 Верховна Рада ухвалила 8 листопада на пленарному засіданні. Власне, вони стосуються продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. За ці закони проголосували 329 та 322 народні обранці відповідно.