Обратили внимание на него читатели Центра стратегических коммуникаций. Ему в бот прислали этот фейк. Следовательно, Центр принялся объяснять, почему это сообщение не имеет ничего общего с реальностью.

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Отмена военного положения – ложь

В Центре подчеркнули, что сообщения об отмене военного положения и мобилизации в 10 областях для подъема экономики – ложь. Обратили внимание, что с ним распространяют ролик, который будто является фрагментом сюжета телеканала ICTV. И он активно гуляет по тиктоку.

Заметили, что соответствующее сообщение опубликовал аккаунт, у которого на аватаре логотип ICTV. Таким образом, стремятся сделать все для того, чтобы казалось, что распространяется правдивая информация. Но правда такова: страница подделана и не имеет ничего общего с телеканалом.

Мошенники заморочились, создавая фейковое видео. Для этого использовали видеообращение Зеленского от 23 ноября. В нем глава государства говорит о новых санкционных решениях. Зато об отмене военного положения нет ни слова. Соответствующее "заявление", говорят в Центре, злоумышленники наложили поверх оригинального видеоматериала.

Но это еще не все. В конце ролика нам показывают ведущего ICTV. Он якобы призывает перейти по ссылке, чтобы получить информацию, в каких областях отменят военное положение. Собственно, этот текст тоже озвучен поверх оригинального видео. А вот ссылка, говорят в Центре, ведет на сомнительный телеграм-канал.

Тем временем мы напомним, что военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продолжили. Соответствующую инициативу представил Владимир Зеленский. Итак, с 16 ноября 2023 года их действие продолжили еще на 90 дней – до 14 февраля 2024 года.

Заметим, что законы №10211 и 10212 Верховная Рада приняла 8 ноября на пленарном заседании. Собственно, они касаются продолжения военного положения и общей мобилизации. За эти законы проголосовали 329 и 322 народных избранника соответственно.