Так, организаторы йоги не придумали ничего лучше, чем закрыть фотографии российско-украинской войны. В частности, скрыли они баннером фотографию, сделанную Евгением Малолеткой. Речь идет о кадре с беременной женщиной, которую на носилках несут после авиаудара по роддому в Мариуполе.

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Фото войны прикрыли занавесами

Обратим внимание, что о ситуации в своем фейсбуке сначала написала журналистка Кристина Бердинских. Она заметила, что на этом же этаже было занятие фитнес-клуба Smartass. Последний еще и выложил в сеть анонс сеанса йоги на фоне "очень тяжелых" фотографий.

Правда, люди стали оставлять гневные реакции, после чего клуб сообщение удалил. Впрочем, сам музей спортивное мероприятие решил не отменять. Просто его провели с утра, пока музей еще был закрыт. А кадры войны просто прикрыли завесами.

Не знаю кто в этой ситуации хуже – фитнес-клуб или музей,

– добавила в конце журналистка.

Что говорит фотограф

Собственно, Евгений Малолетка – лауреат премии World Press Photo 2023.

Это такой бизнес по-украински. Национальный музей Тараса Шевченко и эта спортивная студия решили, что чихать они хотели на всех. В частности, на погибших и их семьи. Сначала музей хотел снять работы, но организаторы (выставки World Press Photo – 24 Канал) им запретили, поэтому они просто решили их закрыть простынями,

– отметил он.

Фотограф добавил, что во всем мире проходят выставки World Press Photo. И что там подобных казусов не допускают. В то же время возникает удивление, что подобное возможно в стране, в которой идет война.

Что говорят в Национальном музее

В комментарии для "Украинской правды" директор Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий Стус подтвердил проведение занятия по йоге. Он также сказал, что не согласен с возмущением людей.

А что люди, которые здесь живут, не могут иметь право на релакс?

– спросил он.

Также Стус принялся обвинять организаторов World Press Photo. По его словам, они занимаются "раздуванием скандала вокруг события"

"Мы договаривались раньше об этих занятиях, и организаторов выставки предупреждали, что у нас будут свои мероприятия. Мы пошли в этом им навстречу. И их позиция меня на самом деле, мягко говоря, удивила. Когда они нарушают очень много условий договора, в частности, относительно согласование со стенами и всем остальным", – говорит он.

Стус добавил, что организаторы повесили фотографии в залах на двусторонний скотч. И он уверяет, что после снятия фотографий стены потерпят повреждения.

Что говорят организаторы выставки World Press Photo 2023

В комментарии Суспильному Культура организаторы World Press Photo 2023 отметили, что о проведении мероприятия узнали из анонса в инстаграме. Также отмечают, что обращались в музей, чтобы там им объяснили ситуацию, а также перенесли событие на другие даты, когда закончится выставка. Или в другое помещение.

Впрочем, убеждают организаторы, "не встретили понимания". В музее отказ аргументировали тем, что "событие будет происходить в нерабочее время экспозиции."

Мы не поддерживаем решение музея проводить событие в пространстве выставки документальной фотографии, где представлен чувствительный контент, в частности, документация войны в Украине. Однако юридических рычагов влияния у нас нет – музей самостоятельно решает, какие именно события и в каких залах проводить,

– подытожили они.

Что говорят в спортивном клубе

Тем временем сеть спортивных клубов Smartass опубликовала сообщение. В нем попросила прощения за инцидент, который произошел. В обращении отметили, что тренировка должна была проходить "при наличии предыдущей экспозиции", но ее сменили на выставку фотографий войны.

Мы, как сознательный бизнес, ни в коем случае не отрицаем важность контекста, в котором мы живем, и, в частности, важность экспозиции, проявлением чего регулярные благотворительные тренировки, поддержка социальных инициатив и тренеров, которые сегодня служат в рядах ВСУ. Однако мы понимаем, что именно вызвало вопрос и просим прощения за этот инцидент,

– отметили организаторы занятия по йоге.

Добавим, что тренировка носила благотворительный характер. Во время нее удалось собрать 11 тысяч гривен на нужды музея.