Конфликт произошел в Днепровском районе Киева. Там на детской площадке отдыхали мать с маленькой дочкой.
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Потому что "за Украину"
Женщина общалась со своим ребенком на государственном языке. Это очень не понравилось прохожему. Мужчина, вероятно, находившийся в нетрезвом состоянии, начал угрожать женщине, нецензурно высказываться в ее адрес, а затем облил ее пивом. Потерпевшая сняла на телефон своего обидчика и выложила видео в сеть.
Мужчина объясняет свой поступок тем, что его жертва – "за Украину": видео соцсети
На видео во время мониторинга социальных сетей натолкнулись правоохранители и немедленно отреагировали. Менее чем через час мужчину разыскали по месту жительства и составили в отношении него административный протокол по факту мелкого хулиганства.
Неадекватным прохожим оказался 36-летний житель Винницкой области. Ему грозит штраф до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо общественные работы сроком до шестидесяти часов, либо исправительные работы сроком до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, либо до пятнадцати суток административного ареста.
Сейчас нарушителя проверяют на приверженность стране-агрессорке.
Языковые конфликты в Украине: последние случаи
- В Николаеве таксист выгнал из авто пассажирок, потому что те просили его разговаривать на украинском языке. Несколько недель назад общество всколыхнуло видео с сети, на котором между мужчиной и двумя женщинами разгорелась словесная перепалка. Оказалось, что пассажирки попросили водителя обслуживать их на государственном языке. Мужчина отказался это делать и попросил женщин покинуть автосалон, назвав их "больными людьми". Что было дальше читайте здесь.
- В Измаиле продавец на рынке отказалась говорить по-украински языком с женщиной, которая пришла к ней, чтобы купить специи для защитников. Продавщица заявила, что с ней общаться можно только на русском или узбекском. Тогда покупательница начала снимать инцидент. Когда это заметила поклонница "русского мира", она несколько раз назвала покупательницу нацисткой. Более того, она заявила, что все они "живут в Бессарабии, и здесь русскоязычный народ".
- В центре Львова мужчина на полную громкость слушал песни российского певца Юрия Шатунова, еще в начале вторжения заявлявшего о желании пойти добровольцем на войну против Украины. К его фанату тем временем пришла полиция.