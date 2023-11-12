В сеть ролик с продавщицей из Измаила выложил журналист Константин Андриюк. На видео можно увидеть словесную перепалку между ней и женщиной, которая пришла купить специи для защитников.
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Называла нацисткой и жаловалась на "ущемление прав"
Как отметила покупательница и автор видео, она пришла купить бойцам специи. Она отметила, что не впервые покупает у этой продавщицы. Но впервые она сказала: "Разговаривайте со мной на русском или узбекском".
После этого женщина вытащила смартфон и принялась снимать на камеру нарушение своих прав. Это возмутило продавщицу, которая решила обозвать покупательницу нацисткой и повторила это несколько раз без колебаний.
Вообще-то, живем в Бессарабии. Здесь русскоязычный народ,
– продолжила она.
Продавщица в Измаиле назвала покупательницу нацисткой: смотрите видео
Между женщинами продолжил разгораться конфликт. Продавщица настаивала на своем и подчеркивала, чтобы все говорили на "своем языке". На что ей коллега по рынку начала кричать: "Марина, перестань".
Но она не останавливалась. Заявила, что "один уже бил у нас такой". Она также добавила, что "вы ущемляете мои права, я мусульманочка".
В конце концов продавщица даже вызвала охрану и натравила ее на покупательницу, защищавшую свои права.
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