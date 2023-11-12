У мережу ролик з продавчинею з Ізмаїла виклав журналіст Костянтин Андріюк. На відео можна побачити словесну перепалку між нею та жінкою, котра прийшла купити спецій для захисників.

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Називала нацисткою і бідкалася про "ущємлєніє прав"

Як зазначила покупчиня й авторка відео, вона прийшла купити бійцям спеції. Вона зазначила, що не вперше купує у цієї продавчині. Але вперше вона сказала: "Розмовляйте зі мною російською або узбецькою".

Після цього жінка витягла смартфон і почала фільмувати на камеру порушення своїх прав. Це обурило продавчиню, котра вирішила обізвати покупчиню нацисткою та повторила це кілька разів без жодних вагань.

Взагалі-то, живемо у Бессарабії. Тут російськомовний народ,

– продовжила вона.

Продавчиня в Ізмаїлі назвала покупчиню нацисткою: дивіться відео

Поміж жінками продовжив розгоратися конфлікт. Продавчиня наполягала на своєму та наголошувала на тому, щоб усі говорили на "сваїм язиком". На що їй колега по ринку почала кричати: "Марина, перестань".

Але вона не зупинялася. Заявила, що "адін уже бил у нас такой". Вона також додала, що "ви ущємляєтє мої права, я мусульманачька".

Зрештою продавчиня навіть викликала охорону та натравила її на покупчиню, котра захищала свої права.

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