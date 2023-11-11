Про це Вишебаба розповів в інтерв'ю 24 Каналу. І додав, що з іншого боку, впливає робота російського ІПСО, ФСБ.

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Чому частина українців знову повертається до спілкування російською

Воїн зазначив: на вищезгадане рішення українців можуть впливати і коментарі у мережі типу "яка різниця якою мовою", "а є військові, які російською говорять" тощо.

Я вважаю, що це підігрування ворогу або пряма його робота, якщо люди говорять, що мова не має жодного значення. І люди, які легко піддаються впливу такого інформаційного шуму і переходять назад на російську, бо так простіше,

– наголосив військовий.

На його думку, не всі здатні ухвалити рішення і дотримуватися його.

Є люди безвольні, які хиляться туди, куди вітер дме. Вітер подув в одну сторону – вони заговорили українською; вітер подув в іншу, щось прочитали, подивилися, якесь відео – знову говорять російською. Так завжди буде,

– додав поет.

При цьому наголосив: важливо, щоб відсоток людей, які говорять українською, поступово збільшувався.

Вишебаба, який у 2014 році, з початком вторгнення росіян, перейшов на українську з російської, також зізнався: йому подобається, коли люди спілкуються з ним державною (навіть якщо вони вдома говорять російською), якщо він декларує, що спілкується українською. При цьому закликав не приховувати те, що вам приємніше спілкуватися саме українською мовою.