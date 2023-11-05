Військовий Павло Вишебаба розповів в інтерв'ю 24 Каналу, що ворог навіть залучав людей, які говорили українською по рації. Тому згодом наші воїни не мали певності: по той бік міг бути росіянин, а міг і завербований мешканець так званих "ЛНР" і "ДНР".

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Навіщо росіяни на фронті вчаться говорити українською

Вишебаба каже: це протягом перших двох місяців повномасштабної війни українськомовного ворога неможливо було зустріти.

Зараз вже такі є, бо вони розуміють: для нас мова є маркером, тому і взяли нашу зброю собі на озброєння. Ми натомість вже не так довірливо ставимося навіть до тих, хто говорить українською. Адже це також може бути ворог, завербований і навчений української,

– заявив військовий.

І додав, що зараз перевірки типу "скажи "паляниця" – вже не актуальні. Адже щелепу росіянина можна навчити говорити "паляниця".