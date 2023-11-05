Военный Павел Вышебаба рассказал в интервью 24 Каналу, что враг даже привлекал людей, которые говорили по-украински по рации. Поэтому впоследствии наши воины не имели уверенности: по ту сторону мог быть россиянин, а мог и завербованный житель так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Смотрите также Противники украинского языка изменили тактику: языковед рассказал о коварных шагах

Зачем россияне на фронте учатся говорить по-украински

Вышебаба говорит: это в первые два месяца полномасштабной войны украиноязычного врага невозможно было встретить.

Сейчас уже такие есть, потому что они понимают: для нас язык является маркером, потому и взяли наше оружие себе на вооружение. Мы уже не так доверительно относимся даже к тем, кто говорит на украинском. Ведь это также может быть враг, завербованный и обученный украинского языка,

– заявил военный.

И добавил, что сейчас проверки типа "скажи "паляниця" (укр.) – уже не актуальны. Ведь челюсть россиянина можно научить говорить "паляниця".