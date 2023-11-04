Об этом рассказал директор Института украинского языка, профессор Павел Гриценко во время круглого стола "Языковая политика независимой Украины как наследие лингвоцида империи в ее разных российских формах". И подчеркнул: русский язык в Украине до сих пор не вытеснен.

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Гриценко рассказал, что противники государственного теперь не носят футболки с надписью, которая агитирует за русский язык.

Они делают коварные шаги, чтобы русский язык в Украине оставался присутствующим и укреплял немало позиций в школе, в медийном пространстве, в администрировании.

– отметил языковед.

По его мнению, украинский язык еще не стал окончательно полномочно огосударственна на всех территориях нашего государства.

Есть территория, оккупированная неукраинской идеологией, оккупированная теми, кто не хотел бы, чтобы здесь был украинский язык. Это и приграничье с нашими соседями: Венгрией и Румынией,

– заявил профессор.

Гриценко также добавил, что в нашем государстве еще не прошла полная украинизация украиноязычных текстов. По его словам, присутствует скрытый российский субстрат документации, правовых документов и т.п.

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