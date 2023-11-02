В частности, о языковой обязанности должны помнить педагоги и учащиеся. в МОН подчеркивают: в рабочее время в учебных заведениях должен звучать только украинский язык.
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Педагоги, ученики, студенты должны говорить по-украински в учебных заведениях
На украинском языке учителя и ученики должны общаться и использовать его:
- во время занятий (кроме предметов и курсов, преподаваемых на иностранных или языках коренных народов и национальных меньшинств);
- в общении учителей, преподавателей, другого персонала учебных заведений с учащимися, студентами и друг с другом;
- в учебных материалах.
В МОН также напомнили: украинский язык в образовании защищает ряд законов: "Об образовании", "О полном общем среднем образовании", "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Верим в Украину и в то, что педагоги воспитывают граждан, которые понимают ценность украинского языка и его особое значение сейчас, когда россия пытается уничтожить нашу страну, историю и культуру.
– акцентировали в Минобразования.
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Могут ли ученики и учителя на перерывах говорить по-русски
- Многие украинцы жалуются, что на перерывах в школе дети общаются между собой на русском. Педагоги им замечаний не делают, потому что часто сами общаются на языке страны-агрессора.
- Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь подчеркнул: перерыв – часть образовательного процесса, требующего от педагогов и учащихся общения на государственном языке.
- Образовательный процесс, кстати, включает уроки, перерывы, воспитательную работу, общение в классах, учительских, столовых, коридорах, спортивных залах, на стадионе, на территории школы.