Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь подчеркнул: перерыв – часть образовательного процесса. Поэтому требует от учителей и учащихся общения на государственном языке.

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Могут ли ученики на перерывах говорить по-русски

Кремень напомнил: в соответствии с украинским законодательством языком образовательного процесса является государственный язык.

По данным Минобразования, образовательный процесс включает уроки, перерывы, воспитательную работу, общение в классах, учительских, столовых, коридорах, спортивных залах, на стадионе, на территории школы. Повсюду в рамках этих видов деятельности должен звучать государственный язык.

Было бы прекрасно, если бы разъяснение усилилось содействием со стороны директоров школ, учителей украинского языка и литературы, учителей истории. Ведь образование выполняет еще и воспитательную функцию – воспитание уважения к языку, культуре, ценностям, национальной символике. Особенно в контексте русско-украинской войны,

– заметил Креминь.

Он убежден, что важно усилить языковые требования на всех уровнях образования. Ведь нарушения из детских садов "переходят" в школы, а затем – в университеты.

Образование – это будущее. От качества образования напрямую зависит то, каким мы увидим гражданина будущей страны,

– акцентировал языковой омбудсмен.

Напомним, Тарас Кремень также рассказал, в учебных заведениях которых областей Украины нарушают языковое законодательство. В частности, преподавание может проходить на русском языке. Об этом читайте по ссылке.