Про це розповів директор Інституту української мови, професор Павло Гриценко під час круглого столу "Мовна політика незалежної України як спадщина лінгвоциду імперії в її різних російських формах". І наголосив: російська мова в Україні досі не витіснена.

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Противники української мови змінили тактику

Гриценко розповів, що противники державної тепер не носять футболки з написом, який агітує за російську мову.

Вони роблять підступні кроки, щоби російська мова в Україні залишалася присутньою і зміцнювала чимало позицій у шкільництві, в медійному просторі, в адмініструванні,

– зазначив мовознавець.

На його думку, українська мова ще не стала остаточно повноважно удержавлена на всіх теренах нашої держави.

Є терени, окуповані неукраїнською ідеологією, окуповані тими, хто не хотів би, щоб тут була українська мова. Це і прикордоння із нашими сусідами: Угорщиною і Румунією,

– заявив професор.

Гриценко також додав, що в нашій державі ще не відбулася повна українізація українськомовних текстів. За його словами, присутній прихований російський субстрат документації, правних документів тощо.

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