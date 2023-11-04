Про це розповів директор Інституту української мови, професор Павло Гриценко під час круглого столу "Мовна політика незалежної України як спадщина лінгвоциду імперії в її різних російських формах". І наголосив: російська мова в Україні досі не витіснена.
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Противники української мови змінили тактику
Гриценко розповів, що противники державної тепер не носять футболки з написом, який агітує за російську мову.
Вони роблять підступні кроки, щоби російська мова в Україні залишалася присутньою і зміцнювала чимало позицій у шкільництві, в медійному просторі, в адмініструванні,
– зазначив мовознавець.
На його думку, українська мова ще не стала остаточно повноважно удержавлена на всіх теренах нашої держави.
Є терени, окуповані неукраїнською ідеологією, окуповані тими, хто не хотів би, щоб тут була українська мова. Це і прикордоння із нашими сусідами: Угорщиною і Румунією,
– заявив професор.
Гриценко також додав, що в нашій державі ще не відбулася повна українізація українськомовних текстів. За його словами, присутній прихований російський субстрат документації, правних документів тощо.
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