Собственно, львовяне делали ему замечания. На это мужчина отреагировал агрессивно. На место инцидента решили вызвать правоохранителей, чтобы они вмешались.

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Мужчина во Львове дослушался Шатунова

В результате, злостного нарушителя задержали. Мужчину может ожидать штраф. Разумеется, все происходящее сняли на видео и распространили телеграм-каналами.

Так, очевидцы сняли с улицы квартиру в самом центре Львова. Оттуда громко звучала русская музыка. На видео удалось запечатлеть самого мужчину, решившего послушать Юрия Шатунова.

Мужчина в самом центре слушал на полную Шатунова: смотрите видео

Он не только агрессивно отреагировал на замечания выключить русскую музыку. Мужчина так же вел себя, когда прибыла полиция. Обратим внимание, что даже его знакомый сделал замечание злостному нарушителю. Он обратил внимание на то, что мужчина грубил как свидетелям происшествия, так и правоохранителям.

Прибывшие на место представители патрульной полиции предложили нарушителю поехать в участок добровольно, но он от этого отказался. Следовательно, пришлось горячего фаната Шатунова скрутить и задержать.

Злостного нарушителя задержали правоохранители: смотрите видео

Обратим внимание! Юрий Шатунов – бывший солист группы "Ласковый май". В начале полномасштабного вторжения он стремился добровольцем пойти воевать против Украины. Певец хотел идти убивать украинцев, не скрывая своей ненависти к ним. Более того, звал с собой еще и своего директора. Правда, в июне 2022 года 48-летний исполнитель отправился на "концерт Кобзона", у него был обширный инфаркт.

К сожалению, подобных скандалов с публичным прослушиванием российской музыки меньше не стало за последнее время. Нарушители понимают, что их ожидает жалкий штраф, поэтому чувствуют себя героями. Да и правда, героями они все же становятся, но в сети. Где их позорные поступки активно обсуждают.