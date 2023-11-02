Следует отметить, что еще в июне 2022 года Верховная Рада приняла решение о запрет русской музыки в общественных местах. Решение поддержали 303 народных депутата.
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Российская музыка в Днепре
В центре Днепра 2 ноября можно было заметить необычно одетого мужчину с бокалом просеко. Впоследствии днепрянина в белом халате зафиксировали у его авто, где он с открытой дверью на полную мощность слушал музыку. Муж выбрал не слишком патриотический репертуар о "своих не бросаемых" и "России-матери".
Сообщается, что на место вызвали полицию, а те в свою очередь нашли меломана. СМИ пишут, что его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Также мужчине пришлось извиниться за выбор российской песни. Начал он свое объяснение со слов: "Добрый вечер, я из Украины".
У меня автомобиль стоял у гостиницы, где я находился. Там звучала музыка какого-нибудь русского исполнителя. И я не знаю, искренне извиняюсь,
– говорит мужчина на камеру.
Днепрянин добавил, что "все будет хорошо" и "за нами победа". Закончил прощение он лозунгом "Слава Украине".
Мужчина прослушивает российскую "патриотическую" песню: смотрите видео
Языковой скандал вокруг таксиста
- На днях в Киеве разгорелся новый языковой скандал из-за таксиста, который отказался обслуживать клиентов на украинском. Он вынес вещи пассажирки, которая не хотела слушать российский язык, а после отменил поездку.
- Мужчину уволили со службы такси, однако нашлось немало людей, которые оправдывали поведение водителя – например, Юрий Бойко. На фоне этого водитель записал видео, где поблагодарил всех "неравнодушных людей", которые его поддержали и начал рассказывать о "провокаторах".
- Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень также отреагировал на инцидент и заявил, что за более чем два года мужчина мог выучить несколько слов на украинском. Он считает, что информационный перекос пошел в другую сторону и все забыли о женщинах, которые просили уважать их.