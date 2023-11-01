Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в эфире 24 Канала отреагировал на этот инцидент. Он подчеркнул, что украинцы, к сожалению, до сих пор чувствительны к так называемым спикерам, которые хотят подменить вопрос нашего единства вопросом расхождения.

Интересно Это манипуляции: что не так в оправданиях русского, как языка некоторых военных

Таксист должен соблюдать закон, а не дискутировать

24 февраля 2022 года расставило все акценты и точки над "i". По словам Кременя, у нас нет русскоязычных или украиноязычных – у нас есть граждане Украины, которые преимущественно общаются на украинском языке, требуют уважительного отношения к себе и просят весь мир поддержать с помощью ВСУ.

Статья об обязательности украинского языка в сфере обслуживания работает с 16 января 2021 года. Даже за этот период времени водитель такси не выучил 3 – 4 основных фразы. Он не должен дискутировать на эту тему, это определено 30-й статьей. Из этого таксиста сделали страдника, но забыли о женщинах, которые попросили его красивым украинским языком уважать их. Я вижу в этом большую проблему, потому что информационный перекос пошел не в ту сторону,

– подчеркнул Кремень.

Сейчас мы должны продолжать говорить о войне, волонтерстве, сборе средств и т.п., а не обсуждать факт, который этого не стоит. Языковой омбудсмен подчеркнул, что действует в соответствии с языковым законом, чтобы защитить украинский язык как государственный и права граждан. Он и дальше будет заниматься этим вопросом.

Что известно о скандале с таксистом