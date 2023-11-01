Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі 24 Каналу відреагував на цей інцидент. Він наголосив, що українці, на жаль, й досі чутливі до так званих спікерів, які хочуть підмінити питання нашої єдності питанням розбіжності.
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Таксист мав дотримуватися закону, а не дискутувати
24 лютого 2022 року розставило всі акценти та крапки над "і". За словами Кременя, у нас немає російськомовних або україномовних – у нас є громадяни України, які переважно спілкуються українською мовою, вимагають до себе шанобливого ставлення та просять увесь світ підтримати з допомогою ЗСУ.
Стаття про обов'язковість української мови у сфері обслуговування працює з 16 січня 2021 року. Навіть за цей період часу водій таксі не вивчив 3 – 4 основних фрази. Він не повинен дискутувати на цю тему, це визначено 30-ю статтею. З цього таксиста зробили страдника, але забули про тих жінок, які попросили його красивою українською мовою поважати їх. Я вбачаю в цьому велику проблему, бо інформаційний перекіс пішов не в той бік,
– наголосив Кремінь.
Наразі ми маємо продовжувати говорити про війну, волонтерство, збори коштів тощо, а не обговорювати факт, який того не вартий. Мовний омбудсмен наголосив, що діє відповідно до мовного закону, щоб захистити українську мову як державну та права громадян. Він і надалі займатиметься цим питанням.
Що відомо про скандал із таксистом
- У Києві таксист відмовився обслуговувати клієнтів українською та везти їх. Крім того, водій назвав жінок "хворими".
- Згодом чоловік записав відеозвернення, але так і не перепросив. У ролику він заговорив ламаною українською та подякував тим, хто його підтримав. А наприкінці відео й узагалі говорив російською.
- Проте знайшлися ті, хто заступився за таксиста. Й не дивно, що на його захист стали скандальні персони. Зокрема, співачка Світлана Лобода у своєму інстаграмі заявила, що нібито готова взяти чоловіка на роботу.
- До скандальної Лободи у підтримці водія також долучився ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович, який сказав, що готовий допомогти водієві грошима, поки той шукає роботу.
- А депутат від ОПЗЖ Юрій Бойко й узагалі вигадав, що водій став "жертвою дискримінації за мовним принципом".