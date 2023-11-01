Президент України Володимир Зеленський та військове командування послуговуються виключно державною мовою у діловодстві, документообігу та віддають накази. Як зазначив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь 24 Каналу, якою мовою говорять в окопі – це питання приватного спілкування, а не закону.

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Ці маніпуляції не принесуть користі

Утім, коли мовиться про визначені законом сфери суспільного життя: діяльність ЗСУ, сфери охорони здоров'я, місцевої влади тощо – жодних сумнівів щодо необхідності української мови не може й бути.

Жодні мовні маніпуляції не принесуть користі. Вони у нас були під час мовного майдану. Комусь хотілося зробити деякі мови регіональними, але потім все закінчилося розстрілами на Майдані й почалася війна та окупація із закликом "захищати" так званих "російськомовних",

– зауважив уповноважений із захисту державної мови.

Тарас Кремінь закликав українців бути відповідальними та "понизити градус дискусії" в суспільстві. А також не забувати, що української мови справді багато й працювати над тим, щоб ті, хто хоче опанувати українську – спілкувалися нею.

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