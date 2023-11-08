Такая просьба вызвала возмущение у всех собравшихся. Зато поддержала мужчину только его спутница. Соответствующее видео обнародовал телеграм-канал "ДРОГОБЫЧ LIVE", информирует 24 Канал.
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Детали языкового скандала
Небезразличные отметили, что начали снимать случай с мужчиной, чтобы защитить кассира. Русскоязычному покупателю пытались объяснить, что услуги в сфере обслуживания предоставляются только на государственном языке Украины, то есть – на украинском. Следовательно, мужчина заявил, что очевидцы "лезут не в свое дело".
Мы вас не понимаем на русском, все. Зовите переводчика,
– подчеркнула автор видео.
Ошеломлению мужчины не было предела. Очевидно, покупатель удивился, что после полутора лет полномасштабной войны, когда страна-агрессор Россия совершает геноцид в Украине, его не хотят обслуживать на русском.
Языковой скандал в Дрогобыче / Видео "ДРОГОБЫЧ LIVE"
Вы не понимаете (русский язык – 24 Канал)? Интересно,
– подытожил мужчина.
В конце концов продавщица не перешла на русский и продолжила обслуживать покупателя на украинском языке. Мужчина рассчитался за товары, взял пакетик и ушел вместе со своей спутницей из магазина.
Другие языковые скандалы
- Совсем недавно украинский языковед Ирина Фарион обвинила военных из-за того, что они общаются на русском языке. Она заявила, что "не может назвать" украинцами военных, не говорящих на украинском языке.
- Павел Алдошин украинский актер, защищающий сегодня наше государство на фронте, ответил на заявление Ирины Фарион. Он подчеркнул, что Фарион и все другие, кто осуждает украинских воинов и при этом не находится на передовой, должны закрыть рот.
- В Киеве водитель такси отказался обслуживать пассажиров на государственном языке и выгнал их из автомобиля. На вопрос о причине отказа водитель сказал "вы больные люди". Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отреагировал на этот инцидент.
- После мужчина записал видеообращение, но так и не извинился. В ролике он пытался говорить по-украински и поблагодарил тех, кто его поддержал. А в конце видео вообще заговорил на русском.