Такая просьба вызвала возмущение у всех собравшихся. Зато поддержала мужчину только его спутница. Соответствующее видео обнародовал телеграм-канал "ДРОГОБЫЧ LIVE", информирует 24 Канал.

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Детали языкового скандала

Небезразличные отметили, что начали снимать случай с мужчиной, чтобы защитить кассира. Русскоязычному покупателю пытались объяснить, что услуги в сфере обслуживания предоставляются только на государственном языке Украины, то есть – на украинском. Следовательно, мужчина заявил, что очевидцы "лезут не в свое дело".

Мы вас не понимаем на русском, все. Зовите переводчика,

– подчеркнула автор видео.

Обратите внимание! В течение 9 месяцев 2023 года к уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Креминю поступило 3015 обращений граждан о нарушении Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Из них большая часть – 1519 – касается сферы обслуживания потребителей.

Ошеломлению мужчины не было предела. Очевидно, покупатель удивился, что после полутора лет полномасштабной войны, когда страна-агрессор Россия совершает геноцид в Украине, его не хотят обслуживать на русском.

Языковой скандал в Дрогобыче / Видео "ДРОГОБЫЧ LIVE"

Вы не понимаете (русский язык – 24 Канал)? Интересно,

– подытожил мужчина.

В конце концов продавщица не перешла на русский и продолжила обслуживать покупателя на украинском языке. Мужчина рассчитался за товары, взял пакетик и ушел вместе со своей спутницей из магазина.

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