Таке прохання викликало обурення в усіх присутніх. Натомість підтримала чоловіка лише його супутниця. Відповідне відео оприлюднив телеграм-канал "ДРОГОБИЧ LIVE", інформує 24 Канал.
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Деталі мовного скандалу
Небайдужі зазначили, що почали знімати випадок із чоловіком, аби захистити касира. Російськомовному покупцю намагалися пояснити, що послуги у сфері обслуговування надаються лише державною мовою України, тобто – українською. Відтак чоловік заявив, що очевидці "лізуть не у свою справу".
Ми вас не розуміємо російською, все. Кличте перекладача,
– наголосила авторка відео.
Приголомшенню чоловіка не було меж. Вочевидь, покупець здивувався, що після півтора року повномасштабної війни, коли країна-агресорка Росія скоює геноцид в Україні, його не хочуть обслуговувати російською.
Мовний скандал у Дрогобичі / Відео "ДРОГОБИЧ LIVE"
Ви не розумієте (російську мову – 24 Канал)? Цікаво,
– підсумував чоловік.
Зрештою, продавчиня не перейшла на російську й продовжила обслуговувати покупця українською мовою. Чоловік розрахувався за товари, взяв пакетик та пішов разом зі своєю супутницею з магазину.
Інші мовні скандали
- Зовсім нещодавно українська мовознавиця Ірина Фаріон звинуватила військових через те, що вони спілкуються російською мовою. Вона заявила, що "не може назвати" українцями військових, які не говорять українською мовою.
- Український актор Павло Алдошин, який боронить сьогодні нашу державу на фронті, відповів на заяву Ірини Фаріон. Він наголосив, що Фаріон та всі інші, хто засуджує українських воїнів і при цьому не перебуває на передовій, мають стулити писок.
- У Києві водій таксі відмовився обслуговувати пасажирів державною мовою та вигнав їх з автомобіля. На запитання про причину відмови, водій сказав "ви хворі люди". Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відреагував на цей інцидент.
- Опісля чоловік записав відеозвернення, але так і не перепросив. У ролику він намагався говорити українською та подякував тим, хто його підтримав. А в кінці відео взагалі заговорив російською.