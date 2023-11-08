Таке прохання викликало обурення в усіх присутніх. Натомість підтримала чоловіка лише його супутниця. Відповідне відео оприлюднив телеграм-канал "ДРОГОБИЧ LIVE", інформує 24 Канал.

Дивіться також "Іноді корисно завалити писок та молитися": ексгравець Динамо поставив на місце Ірину Фаріон

Деталі мовного скандалу

Небайдужі зазначили, що почали знімати випадок із чоловіком, аби захистити касира. Російськомовному покупцю намагалися пояснити, що послуги у сфері обслуговування надаються лише державною мовою України, тобто – українською. Відтак чоловік заявив, що очевидці "лізуть не у свою справу".

Ми вас не розуміємо російською, все. Кличте перекладача,

– наголосила авторка відео.

Зверніть увагу! Протягом 9 місяців 2023 року до уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня надійшло 3015 звернень громадян про порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". З них більша частина – 1519 – стосуються сфери обслуговування споживачів.

Приголомшенню чоловіка не було меж. Вочевидь, покупець здивувався, що після півтора року повномасштабної війни, коли країна-агресорка Росія скоює геноцид в Україні, його не хочуть обслуговувати російською.

Мовний скандал у Дрогобичі / Відео "ДРОГОБИЧ LIVE"

Ви не розумієте (російську мову – 24 Канал)? Цікаво,

– підсумував чоловік.

Зрештою, продавчиня не перейшла на російську й продовжила обслуговувати покупця українською мовою. Чоловік розрахувався за товари, взяв пакетик та пішов разом зі своєю супутницею з магазину.

Інші мовні скандали