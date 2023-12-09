Что сказал Подоляк о повестках в спортзалах / Коллаж 24 Канала (скриншот с видео и Getty Images)
Михаил Подоляк прокомментировал, что украинцам вручили повестки в спортзалах. Советник Андрея Ермака сказал, что государство готовит новую программу по мобилизации.
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Михаил Подоляк сказал в интервью одному из украинских телеканалов, что государство должно себя защищать. По его словам, будет больше актуальной информации по участию в боевых действиях, пишет 24 Канал.
Советник главы Офиса Президента заверил, что мобилизация будет сложной, но необходимой.
Вы хотите жить в свободном государстве, где вы можете вести себя как вы хотите, и не хотите при этом выступать в защиту этих прав, которые вам нравятся. Россия, когда сюда придет, все эти люди будут выглядеть несколько иначе: они не будут ходить себе спокойно по улицам, не будут вести себя так, как будто ничего не происходит, – заявил Михаил Подоляк.