Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що відомо про диверсантів у Чернігівській області. Росіяни і намагаються зайти на територію області, і обстрілюють Чернігівщину – у прикордонному населеному пункті постраждала родина з дітьми.

Дивіться також У нас є можливість її втримати, – Жданов сказав, яка допомога потрібна захисникам Авдіївки

Що відомо про диверсантів у Чернігівській області

Активізувалися також ДРГ. Збройні Сили працюють задля того, щоб ситуація на кордоні була якомога безпечніше! Продовжуємо підсилювати фортифікацію (це дуже важливо!) задля того, щоб у ворога не було бажання другий раз піти Чернігівщиною,

– написав В'ячеслав Чаус.

Голова ОВА навів дані про кількість обстрілів з боку росіян: протягом тижня з 27 листопада по 3 грудня їх було 16 і "більше 200 приходів". На жаль, серед цивільних є поранені, також знищено майно.

"Росія – терорист! Терористів треба знищити!" – підсумував Чаус.

Ситуація на прикордонні: окупанти поранили родину з дітьми, робота ДРГ