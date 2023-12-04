Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что известно о диверсантах в Черниговской области. Россияне и пытаются зайти на территорию области, и обстреливают Черниговщину – в приграничном населенном пункте пострадала семья с детьми.

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Что известно о диверсантах в Черниговской области

Активизировались также ДРГ. Вооруженные Силы работают для того, чтобы ситуация на границе была как можно безопаснее! Продолжаем усиливать фортификацию (это очень важно!) для того, чтобы у врага не было желания второй раз пойти по Черниговщине,

– написал Вячеслав Чаус.

Глава ОВА привел данные о количестве обстрелов со стороны россиян: в течение недели с 27 ноября по 3 декабря их было 16 и "более 200 приходов". К сожалению, среди гражданских есть раненые, также уничтожено имущество.

"Россия – террорист! Террористов нужно уничтожить!" – подытожил Чаус.

Ситуация на границе: оккупанты ранили семью с детьми, работа ДРГ