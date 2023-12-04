Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что известно о диверсантах в Черниговской области. Россияне и пытаются зайти на территорию области, и обстреливают Черниговщину – в приграничном населенном пункте пострадала семья с детьми.
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Что известно о диверсантах в Черниговской области
Активизировались также ДРГ. Вооруженные Силы работают для того, чтобы ситуация на границе была как можно безопаснее! Продолжаем усиливать фортификацию (это очень важно!) для того, чтобы у врага не было желания второй раз пойти по Черниговщине,
– написал Вячеслав Чаус.
Глава ОВА привел данные о количестве обстрелов со стороны россиян: в течение недели с 27 ноября по 3 декабря их было 16 и "более 200 приходов". К сожалению, среди гражданских есть раненые, также уничтожено имущество.
"Россия – террорист! Террористов нужно уничтожить!" – подытожил Чаус.
Ситуация на границе: оккупанты ранили семью с детьми, работа ДРГ
- Обстрел в Черниговской области произошел 2 декабря, когда семья приехала навестить родственницу. Дедушка получил осколочные ранения, его 4-летний внук не пострадал, а вот маму мальчика прооперируют. Они как раз вышли из дома, когда попали под обстрел.
- Диверсанты "работают" по четыре-пять человек, а иногда людей в группе значительно больше (может быть до 16). Они имеют разные цели: пытаются прорывать границу, пробуют продвинуться к объектам критической инфраструктуры или "просто" терроризируют гражданских.