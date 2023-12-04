Военный эксперт Олег Жданов сказал 24 Каналу, что такое развитие событий маловероятно. Более того, сейчас приняты Президентом Украины и Ставкой важные шаги по построению рубежей обороны вблизи Авдеевки.

К теме Россияне зашли в Хромово и Степное: как через неделю изменилась карта фронта

Шансы – 50 на 50

Даже если предположить, что украинские силы будут вынуждены покинуть город, они отойдут на готовые рубежи обороны, преодолеть который врагу будет очень трудно.

Это будет что-то вроде "линии Суровикина" только с нашей стороны. Посмотрим, как оккупанты будут ее штурмовать и сколько они там положат своего личного состава,

– подчеркнул военный эксперт.

Реальной угрозы, по его мнению, что оккупанты смогут прорваться и продвинуться вглубь нашей обороны на сегодняшний день нет, и вероятность ее очень низка.

Сейчас шансы удержать Авдеевку у украинской армии примерно 50 на 50. Прогноз – неблагодарное дело, но у нас есть возможность ее удержать,

– заметил Жданов.

Олег Жданов оценил ситуацию вокруг Авдеевки: смотрите видео

Всё будет зависеть от наличия материально-технических средств и количества личного состава.

"Сегодня ВСУ воюет фактически "с колес". Боевые потенциалы наших войск полностью зависимы от объемов и темпов поставок боеприпасов и вооружения от наших западных партнеров. Именно из-за этого не оправдались ожидания относительно контрнаступления ВСУ", – отметил Олег Жданов.

Какая ситуация на Авдеевском направлении