В среду, 29 ноября, спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун констатировал, что после непродолжительного "ослабления" враг активизировался с вдвое большей интенсивностью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Какая ситуация на фронте сейчас

По словам спикера, частичное "затишье" в атаках дронами, артиллерией и авиацией было связано с погодными условиями. Однако уже сейчас враг вдвое увеличил интенсивность артиллерийских и воздушных обстрелов.

Противник активизировал наземные пехотные атаки, местами применяет бронетехнику: где-то от 10 до 20 единиц. Но наши воины много ее сжигают, делают это достаточно мощно. Некоторую полностью уничтожают, а некоторую повреждают, а затем добивают.

Как отметил Штупун, за минувшие сутки оккупанты нанесли удар по медицинскому заведению, а также совершили 17 авиаударов преимущественно управляемыми бомбами.

Обратите внимание! В Вооруженных Силах нашего государства зафиксировали более 1 000 артиллерийских обстрелов со стороны России.

Кроме того, на линии фронта произошло 56 боевых столкновений. В районах Степного, Новокалинового, Авдеевки и других местах отбито 20 атак.

Вместе с тем на Марьинском направлении захватчики были активны. Нашим защитникам удалось отразить 6 атак в районе Новомихайловки.

К сожалению, враг пытается и на Запорожье идти вперед, то есть отвоевывать свои позиции, которые потерял раньше. Возле Работиного отбиты 5 атак и западнее Вербового.

По словам пресс-секретаря Сил обороны Таврического направления, общие потери врага очень велики. Собственно, только за минувшую в этом районе Россия потеряла 639 бойцов, а всего на поле боя – 1 140 воинов, о чем отмечали в Генштабе

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Добавим, что с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли в живой силе 327 580 человек. В то же время в течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

А вот подразделения ракетных войск поразили: