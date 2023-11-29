Кроме этого, в течение суток враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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Ситуация на фронте
Потери оккупантов
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
В то же время подразделения ракетных войск поразили 3 склада боеприпасов, 6 артиллерийских средств и радиолокационную станцию ПВО врага.
Только за последние сутки вражеская армия потеряла 1140 своих воинов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения потери врага в живой силе достигли 327580.