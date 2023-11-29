Кроме этого, в течение суток враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Смотрите также Все дроны – уничтожили: враг атаковал 21 "Шахедами" и 3 ракетами

Ситуация на фронте



На Волынском и Полесском направлениях в зоне ответственности ОСУВ "Север" оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" украинские воины отразили 13 атак врага в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили все атаки врага у Надежды и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 10 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области. Также наши защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, активно применяет авиацию, но наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отражено 15 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинскими воинами отражены 20 атак врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отразили все атаки врага в районах Водяного, Новоукраинки, Старомайорского Донецкой области и Вербового Запорожской области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательные операции, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции.

На Херсонском направлении в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери оккупантов

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

В то же время подразделения ракетных войск поразили 3 склада боеприпасов, 6 артиллерийских средств и радиолокационную станцию ПВО врага.

Только за последние сутки вражеская армия потеряла 1140 своих воинов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения потери врага в живой силе достигли 327580.