Окрім цього, впродовж доби ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Ситуація на фронті



На Волинському та Поліському напрямках в зоні відповідальності ОСУВ "Північ" оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" українські воїни відбили 13 атак ворога в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили всі атаки ворога біля Надії та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області. Також наші захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак ворога.

На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українськими воїнами відбито 20 атак ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Водяного, Новоукраїнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальні операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту, продовжують ведення наступальної операції.

На Херсонському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Втрати окупантів

Впродовж доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Натомість підрозділи ракетних військ уразили 3 склади боєприпасів, 6 артилерійських засобів та радіолокаційну станцію ППО ворога.

Лише за минулу добу ворожа армія втратила 1 140 своїх вояк. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога у живій силі сягнули 327 580 осіб.