Окрім цього, впродовж доби ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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Ситуація на фронті
Втрати окупантів
Впродовж доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Натомість підрозділи ракетних військ уразили 3 склади боєприпасів, 6 артилерійських засобів та радіолокаційну станцію ППО ворога.
Лише за минулу добу ворожа армія втратила 1 140 своїх вояк. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога у живій силі сягнули 327 580 осіб.